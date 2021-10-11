أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب التركي محمد أوكتان إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، تنشغل عن حل الأزمات بتشويه سمعة المعارضة.

وأوضح أوكتان في مقال بصحيفة قرار تحت عنوان “هل يمكن للسلطة أن تواجه أخطائها السياسية؟”، أنه من المحتمل أن تستمر الحكومة في استخدام لغة السياسة الخبيثة الهادفة إلى تشويه سمعة المعارضة.

أضاف أوكتان أن حكومة العدالة والتنمية تتبع سياسة تشويه سمعة المعارضة، بدلاً من معالجة أخطائها السياسية التي جعلتها تفقد المدن الكبرى -في الانتخابات البلدية- قبل انتخابات 2023.

وتابع الكاتب التركي: “لسوء الحظ، فإن هذه اللغة الرديئة والخبيثة، لا تشوه سمعة السياسة التركية فحسب، بل تهدر أيضًا الوقت والطاقة. لسوء الحظ، كأفراد يعيشون في هذا البلد، لا يسعنا إلا مشاهدة ما يجري”.

وأكد الكاتب أوكتان أن الحكومة عاجزة في واقع الأمر، ولا تستطيع تفسير الارتفاع الجنوني للعملات الأجنبية، ولا يمكنها إيجاد حل لخفض لتكلفة المعيشة، والتضخم المتزايد كل يوم، وتعداد العاطلين عن العمل الذي يقترب من 10 ملايين، لذلك فهي تشاهد فقط مثل الشعب ما يحدث.

وأشار أوكتان إلى أن الحل الوحيد لحكومة أردوغان الآن هو؛ توليد نظريات المؤامرة، أو اختراع إرهابيين جدد …”.

عبر أطراف في المعارضة التركية عن قلقهم من معلومات تتحدث عن تنفيذ التحالف الحاكم مخططات “اغتيال سياسي” بحق شخصيات معارضة في الفترة المقبلة، خاصة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

قال نائب رئيس شؤون تنظيم حزب الخير المعارض في تركيا، كوراي أيدين، إن حزبهم يسمع عن شائعات التخطيط لاغتيالات سياسية في تركيا، في تكرار لما قاله كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري.

أيدين قال: “إذا كانت هناك مثل هذه الخطط، خاصة من قبل أولئك الذين يحكمون البلاد، فسيتم محاسبتهم في المستقبل، وسيدفعون ثمناً باهظاً، وستكون لها نتائج مؤلمة للغاية”.

وفيما يتعلق بترشح الرئيس رجب طيب أردوغان للانتخابات، قال أيدين: “لو كنت مكان السيد أردوغان، فلن أكون مرشحًا في هذه الانتخابات بعد 19 عامًا من الإدارة لأنه سيعاني من هزيمة حياته وسيواجه نتيجة حزينة للغاية”.

وأكد أيدين أنه “يتعين على أردوغان المغادرة. النتيجة واضحة، هزيمة ثقيلة تنتظره، ولا خلاص له”.

القيادي في حزب الخير قال إن حزب العدالة والتنمية يريد معرفة مرشح تحالف الأمة المعارض، لاستغلال نقاط ضعفه.

متابعا: “حزب العدالة والتنمية يستخدمون نقاط ضعف الناس، ولذلك ليس من الصواب الإفصاح الآن” عن مرشحنا.