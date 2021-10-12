أنقرة (زمان التركية) – تقدمت حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بطلب إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من أجل تسجيل أكبر فنجان شاي في العالم.

منحوت “فنجان الشاي العملاق” في ولاية ريزة، مسقط رأس الرئيس رجب طيب أردوغان في شمال تركيا، يعد من بين أكثر المنحوتات ضخامة ويفتخر حزب العدالة والتنمية بإنجازه.

البناء المكون من 7 طوابق على شكل فنجان شاي، يبلغ ارتفاعه 30 مترًا وتم إنشائه ضمن مشروع “Tea Bazaar”.

المشروع، يشمل سوق سيتم إنشاؤه على مساحة 9 آلاف و 500 متر مربع، يضم مقاهي الشاي، وأقسام المبيعات، وكذلك أماكن لبيع قماش ريزة، ومعالجة النحاس، والأطباق المحلية، ومصانع الحجر والجسور المقوسة.

وقال رئيس بورصة التجارة في ريزة، محمد أردوغان، إن تسجيل فنجان الشاي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية سيمثل فخرًا لهم، مشيرا إلى أن الشاي هو رمز مدينة ريزة.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعرض لموجة من الانتقادات، بسبب إصراره على عادة توزيع الشاي على المواطنين حتى عند تواجده في مناطق الكوارث مثلما حدث مؤخرا خلال تواجده بين المنكوبين في أحداث الزلازل والفيضانات الأخيرة.