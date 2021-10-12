أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حديث عن زيادة أسهم تحالف الأمة المعارض الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، أمام منافسه تحالف الشعب الحاكم الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.

وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته شركة “متروبول” للأبحاث في سبتمبر الماضي، فإن تحالف الأمة الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد حقق 48.7٪، بينما تحالف الشعب 40.8٪.

ويوضح استطلاع الرأي ارتفاع نسبة دعم تحالف الأمة في الفترة الأخيرة.

الذين ليسوا من أحزاب التحالفين يقول 5 في المائة منهم إنهم يفضلون تحالف الأمة، في حين من يفضلون تحالف الشعب 3 في المائة. وبلغت نسبة الذين لم يردوا على الاستطلاع 10.6٪.

وفي حين أن معدل أولئك الذين يقولون إنهم يشعرون بأنهم قريبون من تحالف الشعب الحاكم لا يزال عند 38.2 في المائة، فإن التصويت الإجمالي للتحالف لا يزال عند 40.8 في المائة، حيث قال 2.6 في المائة “لست قريبًا من أي من الحلفاء، لكنني أفضل تحالف الشعب”.

يشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية السيئة في تركيا باتت تؤثر بشكل بالغ على تفضيلات الناخبين.