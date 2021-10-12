أنقرة (زمان التركية) – حلت تركيا أوروبا في صدارة قائمة دول أوروبا في الجريمة المنظمة، وفقا لمؤشر الجريمة المنظمة العالمي الذي تصدره المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة.

وبحسب التقرير، تم تصنيف البلدان والمناطق في أربع فئات فرعية مختلفة: “الجريمة”، و “سوق الجريمة”، و “الجهات الفاعلة في الجريمة” و “المقاومة”.

في القسم الآسيوي من التقرير، تحتل تركيا المرتبة الرابعة في معدل الجريمة بعد إيران وأفغانستان والعراق.

تركيا في المرتبة 12 في العالم بالجريمة المنظمة، وتحتل المرتبة الأولى في فئتي “الاتجار بالبشر” و “تجارة الأسلحة”، والثانية في فئة “جهات الجريمة ذات الصلة بالدولة”.

وفقًا للمؤشر، فإن درجة الجريمة المنظمة في تركيا، والتي تم احتسابها بـ 6.89 من أصل 10، أعلى من جميع الدول الأوروبية وسوريا، التي كانت في حالة حرب لأكثر من 10 سنوات.

كما تحتل تركيا المرتبة 13 في العالم في فئة سوق الجريمة بنسبة 6.40. في الفئات الفرعية لقسم سوق الجريمة، سجلت تركيا 7.0 نقاط في الاتجار بالبشر، و 9.0 في الاتجار بالبشر، و 9.0 في تجارة الأسلحة، و4.0 في جرائم النباتات، و في جرائم الحيوانات.

وتشترك تركيا، التي لديها أعلى نسبة بالاتجار بالبشر في العالم، في المركز الأول لتجارة الأسلحة مع الكونغو الديمقراطية والعراق.

احتلت تركيا المرتبة 12 في فئة الجهات الإجرامية بـ 7.38 نقطة، وكانت درجات تركيا في الفئات الفرعية لهذا القسم 8.0 في “مجموعات على غرار المافيا”، و 7.5 في “شبكات الجريمة”، و 9 في “الجهات ذات الصلة بالدولة”، 0 و 5.0 على “الجهات الأجنبية”.

في فئة الفاعلين المرتبطين بالدولة، تحتل سوريا المرتبة الأولى برصيد 10 نقاط، تليها تركيا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأفغانستان برصيد 9 نقاط.

تركيا التي تعد من بين 57 دولة في فئة “معدل الجريمة المرتفع والمقاومة المنخفضة” تحتل في التقرير المرتبة 151 من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة في ترتيب مقاومة الجريمة.