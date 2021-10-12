أنقرة (زمان التركية) – يتم الكشف كل فترة في تركيا عن حالة سرقة لقناني زيت عباد الشمس الذي ارتفع سعره خلال العام الأخير بشكل ملحوظ.

احتل زيت عباد الشمس، أحد الاحتياجات الغذائية الأساسية، مكانه على رفوف البقالات كسلعة استهلاكية فاخرة، يتجاوز سعرها السلع الأخرى المتأثرة بالتضخم النقدي.

في تركيا تسجل الأسواق من حين لآخر حالات سرقة لزيت عباد الشمس.

في أحد الأسواق في منطقة كيشان في أدرنة، سرق شخصان 4 لتر من زيت عباد الشمس و250 جرام سلامي، وتم القبض عليهما وإعادة المسروقات لصاحب المحل.

ليست هذه الحالة الأولى، قبل أيام قالت الصحف إنه تم القبض على شخص سرق عبوتي زيت عباد الشمس سعة 5 لترات من سوق تجاري في أنقرة.

أصبح سعر 5 لترات من الزيت الطهي 68.5 ليرة تركية.

وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفع ثمن زيت عباد الشمس بنسبة 60.8 بالمائة بين أغسطس 2020-2021.

حذر شيمسي بايراكتار، رئيس اتحاد غرف الزراعة في تركيا، من أن يصبح زيت عباد الشمس من ضمن “سلع الرفاهية” في تركيا.

بايراكتار قال إنه أصبح من المحتم إيجاد حلول دائمة لمشاكل زراعة عباد الشمس، مضيفا: “زيت عباد الشمس، أحد الاحتياجات الغذائية الأساسية للمجتمع، سيأخذ مكانه على الرفوفضمن سلعة الرفاهية إذا لم يتعاون القطاع العام والقطاع الخاص والجامعات والمنظمات المهنية العاملة لحل الأزمة دون تحيز وشروط مسبقة”.

وتابع بايراكتار: ” تركيا واحدة من أفضل 10 دول من بين 75 دولة من حيث زراعة عباد الشمس وكمية الإنتاج. ولكن إنتاج عباد الشمس لا يمكن أن يلبي احتياجات المواد الخام لصناعة الزيوت النباتية التركية”.