أنقرة (زمان التركية) – وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى تاريخيا في تركيا، بتجاوزه 9 ليرات.

صباح الاثنين، حقق الدولار الأمريكي 8.9694 ليرات، ولكن مع حلول ساعات المساء وصل سعر صرف الدولار 9.0152 ليرة. وحقق اليورو 10.4211 ليرة.

وارتفع سعر صرف الدولار عقب تلويح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعملية عسكرية في سوريا.

أردوغان قال عقب اجتماع لمجلس الأمن التركي: “الهجوم الأخير على ضباط شرطتنا في منطقة درع الفرات والمضايقات التي تستهدف أراضينا قد وصلت إلى ذروتها الآن، ولم يعد بإمكاننا التسامح مع بعض الأماكن التي هي مصدر الهجمات الإرهابية ضد بلدنا من سوريا .. نحن عازمون على القضاء عليها بوسائلنا الخاصة”.

وفي إشارة إلى مناقشات الأسعار الباهظة، قال أردوغان: “نحن نبذل قصارى جهدنا لحماية موظفينا والمنتجين الذين يعانون من ضائقة بسبب ارتفاع الأسعار. من الآن فصاعدًا، ستصبح تركيا أقوى اقتصاديًا مع مرور كل يوم”.

الدولار الأمريكي، بدأ مشوار الزيادة منذ 23 سبتمبر الماضي، عقب قرار البنك المركزي التركي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من 19 في المائة إلى 18 في المائة.