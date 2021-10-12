أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن بيرات البيرق وزير المالية التركي السابق وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان، يستعد لإصدار كتابه الأول.

الكتاب الذي لم يعرف اسمه حتى الآن، زُعم أنه تم إجراء المراجعات التحريرية النهائية له ويقترب من مرحلة النشر.

يأتي ذلك بعد أن أعلن كل من الرئيس أردوغان وقرينته عن إصدار كتاب.

الرئيس التركي أردوغان أصدر كتابه “عالم أكثر عدلا ممكن” في 6 سبتمبر الماضي.

كما أصدرته قرينة الرئيس أمينة أردوغان كتابها “رحلاتي الأفريقية” أوائل أكتوبر الحالي، والذي يحكي عن رحلاتها في قارة أفريقيا.

تم نشر الكتابين من قبل دار تركواز للنشر، التي يتولى منصب المدير العام فيها الأخ الأكبر لبيرات ألبيراق، سرحات البيرق.

يذكر أنه في 8 نوفمبر 2020 أعلن ألبيرق عبر حسابه على إنستجرام استقالته من منصبه بشكل مفاجئ.

ألبيراق يحرص على عدم الظهور العلني، ولم يشاهد سوى ثلاث مرات منذ ذلك الحين، في مسجد تشامليجا، ومتجر الفاصوليا الجافة، وديربي غلطة سراي – طرابزون سبور، كما قدم خدمات استشارية لبعض الشركات في قطاع الطاقة.