أنقرة (زمان التركية) – تعمل شركة إنتاج فرنسية على إنتاج مسلسل لصالح إسرائيل حول حادث سفينة مافي مرمرة الذي وقع عام 2010.

ستعمل إسرائيل، مع شركة الإنتاج الفرنسية Babe Films، لإنتاج مسلسل من ثماني حلقات.

المسلسل الذي يحمل اسم “ريح المحيط”، من المتوقع أن يعرض في عام 2022.

وسيشارك في المسلسل ممثلين إسرائيليين وأتراك وفرنسيين.

دين ميروشكينوف من القوات الخاصة الإسرائيلية، الذي شارك في مداهمة السفينة، من بين مخرجي المسلسل، كما سيلعب أيضًا دورًا في المسلسل.

يذكر أنه في 31 مايو 2010، قُتل 10 أشخاص عندما داهمت القوات الخاصة الإسرائيلية السفينة مافي مرمرة، التي كانت تنقل إمدادات مساعدات إلى غزة.

حكومة حزب العدالة والتنمية قبلت تعويضا من إسرائيل بقيمة 20 مليون دولار لضحايا الهجوم مقابل التنازل عن قضية رفعتها انقرة لدى المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن تسبب الحادث في إيصال العلاقات التركية الإسرائيلية إلى نقطة الانهيار لفترة طويلة.

بعد قبول التعويض وقعت حكوكة تل أبيب وأنقرة في 2015 على اتفاقية تطبيع للعلاقات.