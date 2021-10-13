أنقرة (زمان التركية) – حطم سعر صرف الدولار الأمريكي في تركيا رقما قياسيا جديدا أمام الليرة التركية، حيث سجل الدولار الواحد 9.09 ليرات في تعاملات ظهر اليوم الأربعاء.

في بداية سبتمبر، الدولار ارتفع إلى 8.28 ليرة تركية وانهارت أمامه الليرة بشدة في أكتوبر.

صعد الدولار إلى أعلى مستوى في التاريخ وبلغ 9.09 ليرة تركية يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021. في نفس التوقيت، ارتفع اليورو إلى 10.50 ليرة تركية. يُباع الجنيه البريطاني بسعر 12.37 ليرة تركية والفرنك السويسري بسعر 9.79 ليرة تركية.

ومع تأثير زيادة الدولار، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 513 ليرة تركية.

يذكر أنه مع تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة (سعر إعادة الشراء الأسبوعي) من 19 في المائة إلى 18 في المائة في 23 سبتمبر، أصبحت الليرة التركية العملة التي فقدت أكبر قيمة مقابل الدولار وسط عملات البلدان النامية.

مع خفض سعر الفائدة في 23 سبتمبر، تجاوز الدولار 8.80 ليرة تركية.

الدولار، استمر في الارتفاع وبلغ 9 ليرات في بداية الأسبوع، ووصل اليوم 9.09 ليرة تركية اليوم.