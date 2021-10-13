أنقرة (زمان التركية) – قالت الرئاسة التركية، إن أنقرة تريد بدائل عن مقاتلات F-35 الأمريكية التي حمت منها.

إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئاسة التركية قال إنه في حال عدم تلبية الولايات المتحدة الأمريكية احتياجات تركيا من المقاتلات، فمن حق أنقرة اختيار بدائل أخرى.

وأضاف قالين أن تركيا دفعت 1.4 مليار دولار لبرنامج F-35، وأن هذه الأموال يمكن توجيهها لتوسيع الأسطول الحالي من طائرات F-16 وتحديث الموجودة.

وأكد قالين أنه يتم بلورة ذلك حاليا بعد الإطلاع على الظروف، وأن القرار النهائي سيتم اتخاذه في إطار احتياجاتهم.

كما شدد المتحدث باسم الرئاسة التركية على أن إبعاد تركيا عن برنامج إف-35، غير قانوني أو عادل، وهو قرار خاطئ ومكلف ليس فقط لتركيا بل أيضا للبرنامج.

وعبر قالين عن أمله أن تعدل الولايات المتحدة عن قرارها “الخاطئ” في أقرب وقت ممكن، موضحا أنه “إذا لم يتم ذلك، فهناك ميزانية دفعناها تقدر بـ1.4 مليار دولار لهذا المشروع.. هذه الأموال التي دفعتها تركيا هي لها ولها الحق في استخدامها في العديد من البدائل إذا لم يتم حل مشكلة أف35 على المدى القريب”.

في السياق ذاته قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى لطلب صفقة أسلحة أمريكية بقيمة 6 مليارات دولار.

وأوضحت الوكالة الامريكية، أن أردوغان يخطط خلال اللقاء المرتقب مع بايدن بقمة العشرين في روما، للحصول على موافقة الرئيس الأمريكي على شراء صفقة أسلحة أمريكية، وفي مقدمتها طائرات مقاتلة بقيمة 6 مليارات دولار.

وأضافت الوكالة أن أنقرة أرسلت طلبا رسميا إلى الولايات المتحدة في الثلاثين من سبتمبر الماضي؛ للحصول على 40 طائرة من طراز “إف 16 بلوك 70″، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأسلحة، لتحديث أسطول الطائرات التركية المقاتلة.

وذكر مسؤولين لـ بلومبرج أنه من الصعب الحصول على موافقة الكونجرس على طلب تركيا، لأنها اشترت نظام الدفاع الجوي إس -400 من روسيا.

وبينما قيل إنه لم يُعرف بعد ما إذا كان بايدن سيكون راضيًا عن هذه الصفقة، قال مسؤول على دراية وثيقة بالموضوع، “هدف تركيا هو ضمان توافق الطائرات مع الناتو”.

يذكر أن واشنطن علقت مشاركة تركيا في تصنيع المقاتلات الأمريكية F 35 وأوقفت حصولها على الطائرات من نفس النوع، على خلفية إصرارها على الحصول على أنظمة الدفاع الروسية s- 400.