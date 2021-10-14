أنقرة (زمان التركية) – وجه زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، انتقادات لاذعة لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وعلق على ما يثار حول تعديل المواد الأربعة الأولى من الدستور.

جاء ذلك خلال لقاء كليجدرا أوغلو بعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ورؤساء الأحياء داخل مبنى السيدة زبيدة للخدمات الاجتماعي ببلدية شانكايا في أنقرة وذلك بمناسبة الذكرى السنوي لتأسيس مدينة أنقرة.

وفي كلمته خلال الاجتماع تحدث كليجدار أوغلو عن التعديلات الدستورية التي يسعى لها الرئيس رجب طيب أردوغان، وتطرق إلى الجدل اللفظي المثار بشأن البنود الأربعة الأولى للدستور.

ذكر كليجدار أوغلو أن الأمر برمته جدل مصطنع وأنه ليس بإمكان أحد المساس بالبنود الأربعة الأولى للدستور والتي تنص على مبدأ علمانية الدولة.

أضاف قائلا: “المواطنون الأتراك الشرفاء هم الضامن للبنود الأربعة الأولى، وأريد أن يعرف الجميع هذا”.

وقال كليجدار أوغلو أن الجميع بات يعلم الأوضاع التي تعاني منها تركيا وأن هذا الأمر بات يستوجب التكاتف لإخراج تركيا من هذه العتمة وتحقيق أجواء من السلام والسكينة داخل البلاد.

أضاف قائلا: “يجب على المؤسسة السياسية منح الثقة للمجتمع، فالحكومة حاليا باتت تعاني من فشل في العديد من أجهزتها. لا يمكن منح السلطة لشخص واحد، والحل الوحيد لإنقاذ السلطة من هذا الفشل هو انتخاب الشعب لممثله”

وانتقد كليجدار أوغلو إقراض المواطنين بالدولار قائلا: “عملتك المحلية الليرة التركية، فلماذا تقترض بالاعتماد على الدولار؟ أنت بهذا تهين عملتك المحلية. أهكذا تكون القومية؟ القومية ليست مجرد مصطلح، فالقومية ليست أمر سهل. القومية تعني الدفاع عن مصالح البلاد قبل كل شيء. إن اختفت 128 مليار دولار من خزانة البنك المركزي بشكل غير قانوني ولم يتم محاسبة المسؤولين عنها فهذا يعني أن هناك مشكلة. أين تذهب هذه الأموال؟”.

موازنة لرؤساء الأحياء

وتحدث كليجدار أوغلو عن ضرورة تخصيص موازنة لرؤساء الأحياء قائلا: “وسينفق رؤساء الأحياء هذه الموازنة في المكان والوقت المناسب. لابد من تأسيس اتحاد لرؤساء الأحياء، فهناك اتحد للبلديات بالفعل. يجب أن تتمتعوا بمنظمة، ليس لأننا نحبكم كثيرا بل لأننا نحب الديمقراطية. سنفعل هذا لأجل الديمقراطية وسيصبح رؤساء الأحياء أكثر قوة”.