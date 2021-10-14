أنقرة (زمان التركية) – كشفت وثائق جديدة أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أقدمت على توزيع المساكن الطلابية المصادرة من حركة الخدمة بعد محاولة انقلاب يوليو 2016 على الموالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو / تموز، تمت مصادرة حوالي 900 سكن طلابي تابع لحركة الخدمة.

كشفت وثائق تابعة لوقف “توجفا” أن المساكن منحت للجماعات والمؤسسات القريبة من الحكومة، وعلى رأسها “توجفا، أوندار، قادام، أنصار” الموالين جميعهم للحكومة.

الوثائق التي نشرها الصحفي متين جيهان، كشفت أن 7 جمعيات ومؤسسات إسلامية قريبة من حزب العدالة والتنمية عقدت اجتماعات لتقاسم المساكن التابعة لحركة الخدمة.

يذكر أن شخصا كان ينتمي لوقف “توجفا” سرب العديد من الوثائق الخاصة بالوقف، ونشر الصحفي متين جيهان هذه الوثائق على تويتر.

الوثائق كشفت أيضا أن وقف توجفا وظف مئات الأشخاص في الجيش والشرطة والمؤسسات العامة الأخرى دون الخضوع لامتحانات التوظيف، وبحتفظ الوقف بسجلات عن هؤلاء الأشخاص.

على خلفية عدم كفاية المساكن الطلابية التابعة لإدارة مؤسسة السكن والقرض الطلابيّ التركيّة لتسكين الطلاب الجامعيين وارتفاع إيجار المساكن الخاصة نظم طلاب في مختلف المدن التركية الفترة الماضية فعاليات احتجاجية لدفع المسئولين للتحرك.

في سبيل سعي الحكومة لحل الأزمة أعلنت وزارة المالية أنها ستقدم ملايين الليرات للمساكن الطلابية التابعة للجمعيات والمؤسسات المقربة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، من أجل حل أزمة ندرة المساكن الطلابية وارتفاع الإيجار.

الوزارة ستضخ 173 مليون و704 آلاف ليرة من خزانة الدولة للأوقاف والمؤسسات المقربة لهارخلال تسعة أشهر من العام الجاري.

وسيتضمن الدعم المقدم للمساكن الطلابية نحو 19 مليون و300 ألف و450 ليرة سيتم منحها شهريا إلى 4 مؤسسات وجمعيات معروفة بقربها للسلطة الحاكمة، وبهذا سيصل الإجمالي خلال تسعة أشهر إلى 173 مليون و704 آلاف و50 ليرة.