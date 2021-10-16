أنقرة (زمان التركية)ــ تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت زيارة رسمية إلى تركيا للمرة الأخيرة كرئيسة للوزراء.

التقت ميركل بالرئيس رجب طيب أردوغان في قصر هوبر في اسطنبول ظهرًا. وفق وزارة الخارجية التركية، فإن القضايا الإقليمية والدولية ستكون على جدول الأعمال وكذلك عملية العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع الثنائي.

وفق وكالة (دويشه فيله) الألمانية من المتوقع خلال لقاء ميركل وأردوغان مناقشة قضايا مثل الهجرة وحقوق الإنسان ودور تركيا في الناتو في الاجتماع الثنائي.

سلمت المستشارة الألمانية ميركل رئاسة حزبها، الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، إلى رئيس وزراء ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أرمين لاشيت العام الماضي، وأعلنت أنها لن تترشح لمنصب رئيس الوزراء مرة أخرى. بدأ الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي خرج منتصرا في الانتخابات العامة التي أجريت في 26 سبتمبر في ألمانيا، محادثات ائتلافية أولية مع شركائه في الائتلاف المحتملين، حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. ومن المؤكد أن الأحزاب الثلاثة المعنية ستشكل حكومة ائتلافية في المستقبل القريب.

الخضر: أطلقوا سراح كافالا ودميرطاش

يطالب حزب الخضر، أحد الشركاء المحتملين للحكومة المستقبلية، بموقف أكثر صرامة بشأن سياسة تركيا. وأدلت كلوديا روث، عضو حزب الخضر، بتصريح لوكالة الأنباء الألمانية قبل زيارة ميركل لتركيا، طالبت فيه بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا، ورئيس حزب الشعوب الديمقراطي السابق صلاح الدين دميرطاش ، وجميع “السجناء السياسيين” الآخرين. ذكرت روث أن هذا “ضروري لبداية جديدة قائمة على المبادئ”.

كما طلب نائب حزب الخضر جيم أوزدمير من ميركل استخدام تعبيرات واضحة في اتصالاتها. وقال أوزدمير إنه لا ينبغي أن تكون ميركل جزءًا من “عرض أردوغان للملوك الاستبداديين”، وقال إن المستشارة الألمانية “يجب أن تطالب بالإفراج عن الأشخاص المتعفنين في زنازين أردوغان”.

قال أوزدمير إن مواطنين ألمان مثل محمود غونيش موجودون أيضًا في السجن. حكم على محمود غونيش، من أصل كردي، ويعمل في مجال فن الطهو في ألمانيا، بالسجن لمدة عامين وعشرة أشهر في القضية التي نظرت فيها محكمة كيرشهر الجنائية العليا يوم الثلاثاء، على أساس أنه قام “بدعاية منظمة إرهابية”. “في منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي. كان غونيش قد اعتقل في قيصري في بداية أغسطس واعتقل.

قالت وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء، إن عدد المواطنين الألمان المحتجزين في تركيا يزيد عن 10.

وفي حديثها إلى وكالة فرانس برس، قالت الرئيسة المشاركة لحزب اليسار، سوزان هينيغ-ويلسو، في إشارة إلى السياسيين المسجونين من حزب الشعوب الديمقراطي، إن “أنجيلا ميركل، في نهاية فترة ولايتها، يجب أن تسعى أخيرًا وبشكل علني وواضح من أجل معارضة ديمقراطية في تركيا تخضع للتحقيقات. أتمنى”.

قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بـ 12 زيارة رسمية إلى تركيا خلال فترة رئاستها للوزراء التي استمرت 16 عامًا.