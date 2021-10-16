أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سنجار، إن الأزمة الكردية ليست منفصلة عن أزمة الديمقراطية في تركيا، فكلاهما متشابك ومتداخل مع بعضهما البعض.

أضاف سنجار: “تحالف السلام والديمقراطية الذي نحاول تشكيله يهدف إلى حل ديمقراطي وسلام في القضية الكردية. لكننا نرى البدء بإحلال الديمقراطية في تركيا جزء لا يتجزأ من هذا الحل لأن مشكلة الديمقراطية في تركيا والسلام في المشكلة الكردية متشابك بشكل لا ينفصل”.

وأشار مدحت سنجار إلى أن التفاوض لحل الأزمة الكردية، ليس فقط بالمحادثة والحوار بين الأشخاص ذوي التفكير المماثل، بل أيضًا عبر البحث عن طرق للتحدث والمناقشة مع أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف.

وذكر سنجار أن هدفهم الرئيسي، هو الشروع في عملية تفاوض وحوار لجميع شرائح المجتمع فيما يتعلق بالقضايا الأساسية وأجندات العمل العاجلة.

وأعرب زعيم حزب الشعوب الديمقراطي عن اعتقاده أنه يمكن حل المشاكل السياسية من خلال الديمقراطية والتفاوض.