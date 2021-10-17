أنقرة (زمان التركية) – عبر مواطن تركي عن غضبه من الرئيس رجب طيب أردوغان، ووصفه بالكاذب متمنيا أن لا يفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة.

أصبح من الصعب على عدد من المواطنين التحكم في غضبهم واستيائهم من الأزمة الاقتصادية، في ظل رفض الحكومة برئاسة أردوغان الاعتراف بها.

مواطن تركي استنكر خلال حديث مع مراسل قناة “يول تي في” التركية، قول الرئيس إن المواطنين راضون عن الاقتصاد.

المواطن التركي قال إنه لا يسمع من أردوغان سوى الحديث عن زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، وانتقاده.

المواطن الغاضب قال إن أردوغان لا يعرف شيء، فحياته عبارة عن كذبة.

طالب المواطن التركي، أردوغان بالتحدث إليه -كفرد من الشعب-، بدلا من التحدث دوما عن زعيم المعارضة.

وتابع المواطن: “أنا جائع، زاد راتبي 84 ليرة فقط، أنا جائع، تحدث معي، أتمنى ألا تفوز في الانتخابات القادمة إن شاء الله”.

يذكر أن أردوغان كان قد أكد خلال تصريحاته الأخيرة أن الاقتصاد في تركيا يتحسن وأن النمو يرتفع.

الخبير الاقتصادي التركي، أتيلا يشيلادا، قال مؤخرًا إنه لا مجال لخفض الدولار إلا بتقاعد أردوغان، “لأن كل النصائح الاقتصادية التي يمكن تقديمها قد أعطيت له، فيما أردوغان لا يستمع لأي منها” أضاف “أعتقد أن أكبر مشكلة للاقتصاد التركي الآن هي النظام الرئاسي وأردوغان. من إقالة ناجي أغبال إلى تصريحاته بأن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، أدلى دائما بتصريحات تستند إلى معلومات اقتصادية خاطئة.. ليس لدي أدنى أمل في أن تتحسن الأمور قبل أن يغادر”.