أنقرة (زمان التركية) – نجحت الشرطة الإسبانية في تفكيك عصابة تهريب دولية واعتقلت ما لا يقل عن خمسة أعضاء من المجموعة، معظمهم من أصل تركي.

الشرطة نفذت الأحد مداهمات في مقاطعة ملقة بعد أن صادرت سلطات الجمارك يوم السبت يختا يحمل 2.5 طن من الكوكايين قبالة ساحل كوستا ديل سول.

كان اليخت يبحر حاملا العلم الألماني، وفقًا للسلطات الإسبانية، غير أنه لا يوجد أي مواطن ألماني بين المتورطين في الحادث.

قال موقع بي بي سي التركي يوم الأحد نقلا عن الشرطة الإسبانية إن عصابة التهريب الدولية حصلت على اليخت “غولدفاسر” في جزر الكناري من أجل نقل المخدرات من أمريكا الجنوبية عبر المحيط الأطلسي إلى إسبانيا.

أفادت صحيفة Voz de Galicia الإسبانية أن الشرطة اعتقلت رجلين على متن اليخت وتم القبض على مشتبه بهم آخرين في اليوم التالي، من بينهم سويدي وعدد من الهولنديين من أصل تركي.