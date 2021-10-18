أنقرة (زمان التركية) – هزم فريق طرابزون سبور التركي، نظيره فنربخشه بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المباراة عقدت على استاد ميديكال بارك في إسطنبول ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري التركي الممتاز.

سجل أهداف طرابزون سبور أناستاسيوس باكاسيتاس في الدقائق 25، و87، ويوسف ساري في الدقيقة 90.

أما هدف فنربخشه الوحيد فسجله دييغو روسي في الدقيقة 3.

وحصل لاعب فنربخشه كيم مين جاي على بطاقة حمراء في الدقيقة 23.

وبهذه النتيجة تصدر طرابزون سبور قائمة الدوري التركي المتاز، بإجمالي نقاط 21.

أما فنربخشه فيحتل المركز الثاني بإجمالي نقاط 19.