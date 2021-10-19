أنقرة (زمان التركية) – تضمنت موازنة العام الجديد، التي تقدمت بها حكومة حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان لمناقشتها، زيادة جديدة في راتب الرئيس رجب طيب أردوغان.

مقترح الموازنة تنص على زيادة بنسبة 14 في المئة في راتب أردوغان خلال عام 2022.

من جانبه نشر نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزال، تغريدة على تويتر بشأن الزيادة في راتب أردوغان.

أوزال قال إنه في حال إقرار البرلمان للموازنة المقترحة فإن راتب أردوغان سيرتفع بنحو 100 ألف ليرة.

أضاف قائلا: “ستبلغ الزيادة الشهرية في راتبه 4 أضعاف ونصف الحد الأدنى للأجور. الحاكم المطلق للبلاد يتعامل ببخل تجاه العمال والمتقاعدين وبسخاء تجاه نفسه. القصر الرئاسي يعيش في رغد بينما المواطن غارق في البؤس”.