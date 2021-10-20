القاهرة (زمان التركية)ـ استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والوفد المرافق له.

الرئيس التونسي توجّه بالشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية “على مواقفه الداعمة لتونس في هذا الظرف التاريخي الذي تمرّ به”، ونوّه بدور الجامعة في “الانتصار لمبادئ الدولة الوطنية بما يُسهم في المحافظة على سيادة الدول العربية ويُعزّز وحدتها ويُرسّخ الأمن والاستقرار فيها”.

كما شدّد قيس سعيد على “انفتاح تونس على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كنف الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ورفضها لكل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التربّص بمصالحها”. وذكّر، أيضا، بتشبّثه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان.

ومن جانبه، جدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية الإعراب عن “ثقته في المسار الديمقراطي في تونس وفي موجاهة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها”، متمنيّا للقيادة التونسية “النجاح في معركة بناء دولة وطنية قوية تلبي إرادة الشعب التونسي وتُحقق تطلّعاته نحو الاستقرار والنماء”.