أنقرة (زمان التركية) – قرر رئيس وزراء قبرص التركية، عرسان سانر، الانسحاب من العمل السياسي بعد فضيحة الفيديو الفاحش المتداول له.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو فاحش لسانر عقب اعتقال زعيم المافيا، خليل فاليالي، الذي يُزعم تمتعه بعلاقات وثيقة مع شخصيات سياسية في قبرص التركية وهو أحد أبرز قيادات شبكة المخدرات والقمار.

وهناك توقعات بأن المسئول عن تسريب اللقطات المتداولة عقب اعتقال زعيم المافيا، خليل فليالي، أشخاص المتصلين بعصابات المافيا وأنه سيكون لديهم تسجيلات جديدة.

وعلى خلفية هذه التسريبات قرر عرسان سانر الانسحاب من العمل السياسي، حيث أوضح أنه لن يترشح مجددا خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الوحدة الوطنية الذي سيُعقد نهاية الشهر الجاري وسيستقيل من رئاسة الحزب ورئاسة الوزراء.

ويعد ناظم جاويش أوغلو وأونال أوستال هما أبرز المرشحين لخلافة سانر في رئاسة الوزراء.

ضغوط شديدة

ذكرت وسائل الإعلام في قبرص التركية أن عرسان سانر تعرض لضغوط شديدة لإجباره على الاستقالة من رئاسة الحزب وعدم الترشح لرئاسته مجددا والاستقالة من رئاسة الوزراء لتجنب وقوع عن خسائر لا يمكن إصلاحها.