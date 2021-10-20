أنقرة (زمان التركية) – دعا رئيس حزب الوطن اليساري في تركيا دوغو برينجك، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى التحالف مشددا على ضرورة إدارة تركيا بتعاون كل من أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والوطن.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني زعم دوغو برينجك أن هناك مكيدة تستهدف تركيا قائلا: “القضية ليست قضية ارتكاب كليجدار أوغلو لجرم ومعاقبته بالحبس. حزب الوطن هو الوحيد الذي تم دعوته للمشاركة في مؤتمر أمن المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أقيم في الصين ومؤتمر النهضة الإسلامية الذي أقيم في إيران، ونحن بدورنا طرحنا قضية شرق البحر المتوسط وشرحنا الوضع”.

لابد أن ندير تركيا معا

برينجك لم يكتفي بالمطالبة بالتحالف، بل طالب بضرورة تغيير هيكل حزب العدالة والتنمية وتأسيس حكومة ائتلافية، قائلا: ” هناك انتقادات صائبة صادرة عن حزب الحركة القومية. لابد من إدارة تركيا بتعاون كل من العدالة والتنمية والحركة القومية والوطن. وستعتمد السياسة الخارجية على المنفعة المشتركة فقط. وعلى الحزب الحاكم تشكيل حكومية قوية موحدة للشعب”.

يذكر أن حزب الوطن يضم في عضويته عددا من الجنرالات السابقين بالجيش الذين وجهت لهم تهم العلاقة بتنظيم أرجنكون وانقلاب المطرقة، ويعني التحالف مع هذا الحزب، تحالفا بين أردوغان والدولة العميقة في تركيا.