أنقرة (زمان التركية) – اضطرت بعض المتاجر في تركيا لوضع أقفال إلكترونية على عبوات الزيوت بعد تكرر حوادث السرقة.

خلال الأيام الماضية، شهدت العديد من المتاجر حالات سرقة لعبوات الزيت، الذي ارتفع سعره خلال العام الأخير بشكل كبير.

لمنع السرقات، وضعت بعض المتاجر أقفالا إلكترونية على عبوات زيت الزيتون وزيت الذرة ومنتجات الأطفال، مثل الأقفال التي نراها كثيرًا في منتجات التكنولوجيا.

يقول مقدمو مسئول في متجر إن طريقة البيع المغلق مفضلة ضد التسوق الاحتيالي أو السرقة، والتي زادت مؤخرًا.

وقال عاملون في المتاجر إن ثمن المنتجات المسروقة تخصم من أجورهم، متابعين: “نحمي الأشياء الصغيرة والمكلفة بهذه الطريقة. كان هناك من سرق طعام الأطفال وغادر السوق. أدركنا ذلك بعد وقت كبير”.

احتل زيت عباد الشمس، أحد الاحتياجات الغذائية الأساسية، مكانه على رفوف البقالات كسلعة استهلاكية فاخرة، يتجاوز سعرها السلع الأخرى المتأثرة بالتضخم النقدي.

يقول مراقبون إن التضخم النقدي، الذي أعلنه معهد الإحصاء التركي بنسبة 19.8 في المائة، يزيد عن 40 في المائة في الشارع.

في أحد الأسواق في منطقة كيشان في أدرنة، سرق شخصان 4 لتر من زيت عباد الشمس و250 جرام سلامي، وتم القبض عليهما وإعادة المسروقات لصاحب المحل.

ليست هذه الحالة الأولى، قبل أيام قالت الصحف إنه تم القبض على شخص سرق عبوتي زيت عباد الشمس سعة 5 لترات من سوق تجاري في أنقرة.

أصبح سعر 5 لترات من الزيت الطهي 68.5 ليرة تركية.

وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفع ثمن زيت عباد الشمس بنسبة 60.8 بالمائة بين أغسطس 2020-2021.

حذر شيمسي بايراكتار، رئيس اتحاد غرف الزراعة في تركيا، من أن يصبح زيت عباد الشمس من ضمن “سلع الرفاهية” في تركيا.

بايراكتار قال إنه أصبح من المحتم إيجاد حلول دائمة لمشاكل زراعة عباد الشمس، مضيفا: “زيت عباد الشمس، أحد الاحتياجات الغذائية الأساسية للمجتمع، سيأخذ مكانه على الرفوفضمن سلعة الرفاهية إذا لم يتعاون القطاع العام والقطاع الخاص والجامعات والمنظمات المهنية العاملة لحل الأزمة دون تحيز وشروط مسبقة”.

وتابع بايراكتار: ” تركيا واحدة من أفضل 10 دول من بين 75 دولة من حيث زراعة عباد الشمس وكمية الإنتاج. ولكن إنتاج عباد الشمس لا يمكن أن يلبي احتياجات المواد الخام لصناعة الزيوت النباتية التركية”.

يذكر أنه في بعض الأسواق، يتم عرض الجبن ومنتجات اللحوم والمكملات الغذائية والسلع الاستهلاكية للبيع في خزائن مغلقة.