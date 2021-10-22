أنقرة (زمان التركية) – لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نشاط إيران العسكري على الحدود مع جمهورية ناختشيفان ذاتية الحكم في أذربيجان، مضيفا أن طهران تشير إلى وجود علاقات بين أذربيجان وإسرائيل.

وذكر في حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من جولته الإفريقية التي شملت أنغولا وتوغو ونيجيريا، ردا على سؤال بشأن إمكانية حدوث أزمة ساخنة مع إيران بعد تحول تركيا إلى قوة وفاعل أساسي في منطقة القوقاز: “شخصيا لا أتوقع ذلك.. لن تكون إيران في موقف يمكنها من استهداف أذربيجان بسبب علاقتها مع إسرائيل”.

وتابع: “نسبة الأذريين في إيران اليوم واضحة.. هذا بالطبع يدفع للتفكير.. ليس بهذه السهولة.. ما جرى يعد خطأ.. وأعتقد أن الإدارة الجديدة في إيران لن تستمر في هذا الخطأ”.

وتوترت العلاقات بين طهران وباكو إثر إجراء إيران مناورات عسكرية شمال غرب البلاد على الحدود مع أذربيجان، بالتزامن مع إحياء ذكرى معركة قره باغ الثانية، وهو ما انتقده الرئيس إلهام علييف.

وكانت طهران قد أفادت بوجود عناصر إسرائيلية في أذربيجان قرب الحدود مع إيران، وهو ما نفته باكو جملة وتفصيلا وطالبت إيران بتقديم أدلة على مزاعمها.

وفي رده على سؤال حول زيارته المقررة إلى أذربيجان في 26 أكتوبر، قال أردوغان: “سنفتتح مطار فضولي الدولي بالإضافة إلى طرق برية واتخاذ خطوات في مجال الزراعة… سنواصل جهودنا لفتح ممر زانجيزور في إقليم قره باغ الأذربيجاني”.