أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن الدول الغربية أقوى من تركيا اقتصاديا، ولكنها ليست أقوى منها أخلاقيا.

استهدف صويلو “مجتمع الميم” خلال تصريحات له أثناء اجتماع مجلس الوزراء، حيث أوضح أن تركيا منعت انتشارهم، عكس ما فعلت الدول الغربية.

وأضاف وزير داخلية تركيا أنهم حظروا مجتمع الميم في تركيا، لكي لا يفسد هيكل العائلة، ويقود الأبناء إلى الفسق، ويفسد أخلاق البلاد.

وقال وزير الداخلية التركي إن تركيا دولة مسلمة، ويحاول الغرب منذ سنوات إفساد حضارة وقيم وثقافة تركيا من خلال بثهم وقنوانتهم التليفزيونية، لكنكم لم ينجحوا.

كما أشار صويلو إلى أن تركيا هي أكثر البلاد التي تكبدت ماديا ثمنا للإرهاب، مضيفا أن أوروبا هي التي تمول الإرهاب وتمكنه.

وفي سياق منفصل، ذكر سليمان صويلو أن تركيا لن تفرج عن عثمان كافالا، ولا صلاح الدين دميرطاش، ولن يتلقوا أي أوامر من أي شخص للقتال ضد تنظيم العمال الكردستاني ولا حركة جولن، لأن كل هذه قرارات سياسية.