أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن جميع الأحزاب التركية المعارضة أصبح هدفها إسقاط حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

نشرت نيويورك تايمز، تقريرا شاملا عن الأجواء السياسية في تركيا ذكرت فيه أن أحزاب المعارضة أصبحت منظمة بشكل متزايد، وتعمل سوية لتحل محل الرئيس أردوغان ولإنهاء حكمه الذي دام 19 عاما بفرض انتخابات مبكرة.

أضاف التقرير: “تعمل أحزاب المعارضة الستة، التي تتطلع إلى الانتخابات، على خططها لإنهاء النظام الرئاسي القوي والعودة إلى النظام البرلماني. يحاول قادة أحزاب المعارضة الستة، الذين يتفاوضون مع بعضهم البعض من أجل تحالف أكبر، تحويل الانتخابات المقبلة إلى استفتاء ضد النظام الرئاسي”.

وأكد التقرير على أن النظام الرئاسي الذي ضغط أردوغان لإقراره ويعتبره أحد الإنجازات التي يفتخر بها، منحه الكثير من السلطات وأضعف الديمقراطية وفقا لآراء المعارضة.

وفي إشارة إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي وأحزاب يسارية أخرى ليست في التحالف، تابعت الصحيفة: “كل الأحزاب لديها هدف مشترك. تقديم بديل لأردوغان في انتخابات عام 2023. على الرغم من الخلافات السياسية والأيديولوجية، يأمل الطرفان في تكرار نجاح الانتخابات البلدية لعام 2019، التي نجحوا خلالها في انتزاع المدن الكبرى، بما في ذلك اسطنبول، من حزب العدالة والتنمية”.

ذكرت نيويورك تايمز، أن توحيد المعارضة ضد القادة السلطويين الاستبداديين قد تم تجربته في العديد من البلدان، ونجح، مثل تحالف يمين الوسط الذي هزم رئيس الوزراء أندريه بابيس في الانتخابات التشيكية الأخيرة.