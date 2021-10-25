أنقرة (زمان التركية) – أفردت الصحف الألمانية مساحات واسعة للحديث عن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن السفراء الأجانب وعقباته على تركيا.

إحدى الصحف دعت إلى إشهار البطاقة الحمراء للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على خلفية قراره بشأن إعلان 10 سفراء دول أجنبية أشخاص غير مرغوب فيهم، وطالب أخرى بوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الكتلة الأوروبية.

صحيفة Südwest Presse، قالت إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتبع سياسة أكثر صرامة مع تركيا، مشيرة إلى أن جهود تهدئة تركيا فشلت مرة أخرى، وانتهى الأمل في محاولة دمجها في القيم الأوروبية.

أضافت الصحيفة: “أردوغان يسير في طريقه. إنه يبتعد عن أوروبا والديمقراطية. حان الوقت لاظهار البطاقة الحمراء لأردوغان. مفاوضات العضوية الكاملة مع الاتحاد الاوروبي هي هراء بالفعل. يجب أن تتوقف المفاوضات ويحل محلها نوع آخر من التعاون”.

صحيفة Mittelbayerische Zeitung، أشارت إلى أن استراتيجية أردوغان في إلقاء اللوم على الغرب، والتي تعرضت لضغوط في السياسة الداخلية، ليست جديدة.

تابعت الصحيفة: “مهاجمة أردوغان للغرب بشكل أشد عندما يكون لديه مشاكل في السياسة الداخلية هي لعبة غادرة متكررة. رد فعل أردوغان هو مؤشر على ضعف نظام حزب العدالة والتنمية”.

أما صحيفة زود دويتشه تسايتونج، فقالت: “أردوغان يجعل أزمة السفراء تبدو حتمية، إلا أن رد فعل أردوغان على تصريح الدبلوماسيين المطالب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا كان قرارًا سياسيًا، لا شك في أن كافالا عومل بشكل غير عادل، فهو مسجون منذ أربع سنوات دون حكم ولم يخضع لمحاكمة عادلة، والجميع في تركيا يعرفون ذلك، ولم تكن هناك حاجة لدبلوماسيين لفضح هذا الظلم”.