أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المرتبة الثالثة عالميا من حيث ارتفاع معدل التضخم النقدي.

ووفقا للبيانات العالمية، فإن تركيا تحتل المرتبة الثالثة في تصنيف التضخم بعد فنزويلا والأرجنتين، متقدمة على البرازيل.

وبلغ معدل التضخم في الأرجنتين، التي تحتل المرتبة الثانية، 52.5 في المائة.

ووفق بيانات شهر سبتمبر، تحتل تركيا المرتبة الثالثة في معدل التضخم بنسبة 19.6 في المائة وتتقدم على أقرب منافسيها البرازيل بـ 9.3 نقطة.

تنعكس تقلبات أسعار الصرف في تركيا والتضخم النقدي على جيوب المواطنين، بينما لا تقدم الحكومة حلاً واقعيا.

في اليابان ، التي تكافح التضخم السلبي (الانكماش) منذ سنوات عديدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.2٪ في عام 2021. وتأتي السعودية بعد اليابان بنسبة 0.6 في المائة. في الصين، أحد أكبر الاقتصادات في العالم، بلغ معدل التضخم 0.7٪ في عام 2021.

وصلت معدلات التضخم في ألمانيا، إحدى أقوى دول الاتحاد الأوروبي، إلى مستويات تاريخية. وارتفع معدل التضخم في البلاد إلى 4.1 بالمئة في سبتمبر أيلول.