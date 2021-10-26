أنقرة (زمان التركية) – اتهم زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالحقد والغرور.

تصريحات كيليتشدار أوغلو جاءت تعليقا على تصريح أردوغان التي وجه فيها كلامه لحزب الشعب الجمهوري قائلا: “ستواصلون النضال في حفرة الغطرسة والكراهية التي تكافحون فيها”.

وعقب هذه التصريحات نشر كيليتشدار أوغلو تدوينة على حسابه على تويتر، اتهم خلالها أردوغان بالحقد والغرور.

وقال كيليتشدار أوغلو في تغريدته، إن طريق حزبهم هو طريق النبلاء والشجعان، وبالتالي لن يأتي كل من يحمل في قلبه الحقد والغرور.

وأضاف كيليتشدارأوغلو: “لا تأتي معنا على أي حال، تسكع في قصورك”.