أنقرة (زمان التركية) – وافق البرلمان التركي على تمديد بقاء قوات الجيش في سوريا والعراق، لمدة عامين.

موافقة تمديد مهمة الجيش التركي في سوريا والعراق، تمت من خلال أصوات أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والخير.

صوت بالرفض ضد تمديد مهمة الجيش التركي في سوريا والعراق، كلا من حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي.

وطُلب في المذكرة التي أرسلت إلى البرلمان بتوقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تمديد فترة خدمة الجنود الأتراك في العراق وسوريا لمدة عامين اعتبارًا من 30 أكتوبر 2021.

وخلال جلسة البرلمان احتج أنصار حزب الشعوب الديمقراطي على التصويت من خلال رفع لافتات “لا للحرب”.

تدخلت تركيا عسكريا في سوريا عام 2016، لمحاربة داعش ومنذ ذلك الحين نفذت عدة عمليات عسكرية تركزت على إضعاف الوجود الكردي في شمال وشرق سوريا.

نفذت تركيا منذ عام 2019 سلسلة من الهجمات في شمال العراق، ضد حزب العمال الكردستاني الإرهابي، آخرها هي Pençe-Şimşek وPence-Yıldırım التي تم إطلاقها في أبريل في منطقتي Metina وAvaşin-Basyan، بينما بدأت عمليات Pençe-Kaplan وPence-Kartal في يونيو من العام الماضي.

تقول أنقرة إن حزب العمال الكردستاني – الذي تم إدراجه كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي – كان مسؤولاً طوال 35 عاما عن مقتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص.