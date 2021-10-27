نيوقسيا (زمان التركية) – قال الرئيس القبرصي التركي السابق مصطفى أكينجي إن “نظام الرجل الواحد” في تركيا يجر شمال قبرص إلى مزيد من الإقصاء.

قال أكينجي في منشور على فيسبوك إن نظامًا فرديًا يجر تركيا إلى الدمار، في إطار تعليقه على الخلاف الذي اندلع بين الرئيس رجب طيب أردوغان و10 سفراء طالبوا بالإفراج عن الناشط المجتمعي والحقوقي عثمان كافالا.

وأكد أكينجي أن قبرص التركية -شمال قبرص- تأثرت أيضًا بالأزمة في تركيا، مضيفًا أن استمرار سجن عثمان كافالا، وسجن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، والنفي العملي لقادة رأي معارضين آخرين “لا يمكن تفسيره” بأي قانون حديث.

وأضاف أكينجي: “أسلوب السياسة المناهض للديمقراطية الذي وصل إلى نقطة طرد 10 سفراء محكوم عليه بالاصطدام بجدار الواقع”، على حد تعبيره.

اندلعت أزمة دبلوماسية هذا الشهر بعد تهديد أردوغان بطرد 10 سفراء، لمطالبتهم بالإفراج عن عثمان كافالا.

وأردف رئيس القبارصة الأتراك السابق في منشوره على فيسبوك قائلا: “لسوء الحظ، يؤثر الانهيار الاقتصادي والسياسي، وكذلك الفساد في تركيا، على قبرص التركية أيضًا”.

وأشار أكينجي إلى أن الحل الوحيد لأزمة تركيا الحالية هو خلق سياسة تحترم المعايير العالمية للقانون وحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

اقترح الزعيم السابق على الحكومة التركية أن “تتوقف عن إضاعة الوقت بالصيغ المستحيلة” في قبرص وأن تتعاون مع دول المنطقة والعالم ضمن الأعراف الدولية. في إشارة إلى رفض المجتمع الدولي مقترح الدولتين الذي تصر عليه تركيا في الجزيرة المقسمة.

يذكر أن مصطفى أكينجي اتهم تركيا بالتلاعب في الانتخابات الأخيرة مما أسفر عن خسارته. أكينجي لطالما دعا إلى استقلال جمهورية شمال قبرص غير المعترف بها دوليا عن التبعية السياسية لتركيا من أجل الحصول على اعتراف دولي بها.