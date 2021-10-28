أنقرة (زمان التركية) – شنت عناصر الشرطة الألمانية مداهمات في 18 مدينة وبلدة على منازل ومقار عمل 46 شخصًا يشتبه في تهريبهم أموال مشبوهة بكميات كبيرة إلى تركيا.

وشهدت ساعات الصباح مداهمات متزامنة ضد متهمين بعمليات غسيل أموال في ولاية شمال الراين وستفاليا. وشملت المداهمات 18 مدينة وبلدة من بينها كولونيا ودوسلدورف ودويسبورغ ودورتموند.

جاءت المداهمات في إطار التحقيقات التي تديرها نيابة كولونيا وتستند على الاشتباه في عمليات غسيل أموال بمستوى متقدم، كما دعمت عناصر الشرطة الأوروبية (يوروبول) هذه المداهمات.

أسفرت المداهمات، التي تمت بمشاركة كل من وحدة الجمارك ووحدة الأمن العام بالولاية، عن اعتقال أشخاص من أصول تركية بجانب مصادرة عدد من الهواتف المحمولة والحواسب الآلية وبعض الوثائق.

فرق العمليات الخاصة تدهم المهمة

من جانبها ذكرت مديرية الأمن في بيان أن فرق العمليات الخاصة شاركت في المداهمات التي أجريت على ثلاث نقاط نظرا لاحتمالية تشكيل بعض المشتبه به لعنصر تهديد.

أفادت مديرية الأمن أن المشتبه بهم يخضعون للمراقبة منذ عام وتبين أنهم ينقلون المكاسب التي يحققونها من الجرائم إلى إسطنبول برا وبحرا عبر مهربين منذ عام 2019.

وتضمن البيان معلومات عن تسلّم الأموال في مخازن بمدينتي بوخوم وراتينجين من ثم القيام بإحصائها وتعبئتها وتسليمها للمهربين.

هذا وأوضحت مديرية الأمن أنه حتى الآن تم مصادرة 6 مليون و764 ألف و575 يورو كان المهربون يحاولون نقلها خارج البلاد.