أنقرة (زمان التركية) – تتحفظ السلطات في تركيا على 78 طالبًا عسكريًا مفصولين تعسفيًا في مديرية أمن أنقرة منذ نحو أسبوع.

تبين أنه تم تمديد فترة اعتقال الطلاب لثمانية أيام إضافية في ظل استمرار استجوابهم.

كانت نيابة أنقرة أصدرت في 22 أكتوبر الجاري قرارات اعتقال بحق 96 شخصا في إطار التحقيقات بالقيادة العامة لقوات الدرك، وكان من بين المعتقلين 18 ضابط صف تم إبعادهم عن وظائفهم و78 طالبا سابقا بالمدرسة العسكرية و29 موظفا تم فصلهم من وزارة الخارجية بموجب مراسيم صدرت خلال حالة طوارئ.

من بين المفصولين من وزارة الخارجية دبلوماسيون تعرضوا للتعذيب داخل مديرية أمن أنقرة قبل عامين.

من جانبه أفاد البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، فاروق جرجلي أوغلو، أنه يتابع الحملة التي استهدفت مفصولين من وزارة الخارجية.

استجواب 1017 طالب عسكري خلال 10 أشهر

ومنذ مطلع العام الجاري تم اعتقال العديد من الطلاب العسكريين المفصولين، ووفق بيانات رسمية بلغ عدد الطلاب العسكريين السابقين الصادر بحقهم قرارات اعتقال منذ 13 يناير وحتى 22 من الشهر الجاري نحو 1017 طالب.

وخلال استجواب الطلاب المعتقلين بناء على شهادات شهود عيون تم سؤالهم عن سبب إجراء اتصالات هاتفية باستخدام هواتف عمومية.