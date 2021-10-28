واشنطن (زمان التركية) – قالت نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون إيران والعراق جينيفر جافيتو يوم الأربعاء إن الوجود الأمريكي في العراق طويل الأمد ويهدف إلى “تعزيز إقليم كردستان المستقل”.

في حديثها خلال المنتدى السنوي الذي نظمه معهد أبحاث الشرق الأوسط في أربيل عاصمة كردستان شبه المستقل، أكدت جافيتو أن واشنطن “تضاعف” استثماراتها في المنطقة وليس لديها نية للتخلي عن التزاماتنا تجاه شعب حكومة إقليم كردستان.

أضافت جافيتو: “من المهم حقًا أن نقول هذا: العراق ليس أفغانستان.. واشنطن تعتبر علاقتها مع العراق علاقة استراتيجية رئيسية وتراها شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا”، حسبما أفاد موقع كردستان 24 الإخباري.

ردا على أحد المشاركين في النقاش الذي شكك في ولاء واشنطن لحلفائها، قالت جافيتو إن ولاء الولايات المتحدة واضح، مستشهدة على ذلك بما سمته “الاستثمار الهائل”، في إشارة منها إلى مبنى القنصلية الجديد قيد الإنشاء في العاصمة الكردية.

ونوهت جافيتو بأن الولايات المتحدة تعمل مع كل من الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان المحلية في شراكة لدعم دولة مستقرة وذات سيادة ومزدهرة وديمقراطية.

بدأت القوات الأمريكية الانسحاب من العراق بعد أن صوت مجلس النواب العراقي في عام 2020 لصالح طرد جميع القوات الأجنبية.

في سبتمبر من العام الماضي، أعلن الجيش الأمريكي عن نيته خفض عدد القوات في البلاد إلى 3000.

في أبريل من هذا العام، قال قائد مشاة البحرية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي إنه لا توجد نية لسحب آخر 2500 جندي، وإن الحملة ضد داعش ستستمر.