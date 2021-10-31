أنقرة (زمان التركية) – قال حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إنه رصد تعرض 202 شخصا للتعذيب النفسي والبدني في تركيا خلال شهر سبتمبر الماضي.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري سيزكين تانريكولو، استعرض تقرير الحزب لانتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في شهر سبتمبر 2021.

وورد في التقرير أن 202 شخصاً تعرضوا للتعذيب بسبب ممارسات مثل “رش الغاز والقيود العكسية” أثناء المظاهرات والاحتجاجات.

وبحسب التقرير، تعرض 4 صحفيين خلال شهر للاعتداء، وتم اعتقال 4 صحفيين، وحوكم اثنان من الصحفيين.

في التقرير؛ ذكر أنه تم انتهاك حق 209 أشخاص في الحياة، بما في ذلك 175 جريمة قتل مرتبطة بالعمل، و26 جريمة قتل للإناث، و 3 حالات وفاة مشبوهة في السجن.

وبحسب التقرير، كانت هناك 22 حالة تعذيب في السجون.

وقال التقرير: “في سبتمبر، ظهرت أنباء عن تعرض عدد كبير من السجناء للعنف الجسدي في السجون والمستشفيات والمحاكم في الصحافة وفي عمل منظمات حقوق الإنسان”.

وأضاف التقرير: “في هذا السياق، تقرر أن ما لا يقل عن 22 شخصًا تعرضوا للعنف الجسدي / النفسي، وتم إرسالهم إلى سجن آخر ضد إرادتهم، وحُرموا من حقهم في الصحة، ولم يمنحوا حقهم في الطعام والسرير والماء الساخن والتواصل”.

كما أشار التقرير إلى أن عدد الاجتماعات والمسيرات التي تدخلت فيها الشرطة خلال سبتمبر الماضي بلغ 16، فيما تم حظر 12 نشاطًا وفعالية.