أنقرة (زمان التركية) – بعدما لم يحظ بالاهتمام المتوقع، خفضت دار النشر المسئولة عن إصدار كتاب الرئيس رجب طيب أردوغان، سعره.

تم تخفيض ثمن كتاب رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان “عالم أكثر عدلا ممكن”، إلى 14 ليرة بعد أن عُرض للبيع الشهر الماضي بسعر 40 ليرة.

الكتاب، تم تسليمه مجانًا لأعضاء منظمات حزب العدالة والتنمية لعدم بيعه، كما تم توزيعه على طلاب مدارس إمام وخطيب.

ومن بين أشهر المدارس التي تم فيها توزيع الكتاب على الطلاب، هي مدرسة إمام وخطيب الشهيد مصطفى افتكو الإعدادية في منطقة كيسيورين بأنقرة. وفق موقع (بولدميديا) التركي.

يذكر أن كتاب أردوغان “عالم أكثر عدلاً ممكن”، المؤلف من 216 صفحة طُرح الشهر الماضي للبيع من قبل دار نشر تركوفاز.

وعُرض الكتاب للبيع في نسختين مختلفين، الأولى غلاف مقوى والثاني بغلاف ورقي، وتم تحديد سعر الكتاب بغلاف مقوى بـ 60 ليرة، وتم تحديد سعر بيع الكتاب الورقي بـ 40 ليرة.

لاحقا تم تخفيض قمن الكتاب الورقي ذو الغلاف الورقي إلى 28 ليرة ثم إلى 14 ليرة، لكن على الرغم من الخصم، لم يحظ الكتاب بالاهتمام المتوقع.