القاهرة (زمان التركية)ــ استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ظهر اليوم الإثنين، اللجنة العسكرية الليبية (5+5) بمقر الجامعة في القاهرة.

قالت الأمانة العامة للجامعة في بيان، إنه تم خلال الاجتماع تم إطلاع الأمين العام، على مجمل نشاطات اللجنة خلال الفترة الأخيرة، والتي توجت بإقرار وتثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك إقرار خطة عمل خلال الاجتماع الأخير، في جنيف الشهر الماضي تقضي بسحب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

أضاف البيان أن أعضاء اللجنة اعضاء اللجنة، المشكلة من خمسة من العسكريين من الشرق الليبي وخمسة عسكريين من الغرب استعرضوا نتائج احتماعاتهم بالقاهرة والتي هدفت إلى إقرار البرنامج الزمني لتحقيق سحب الوجود العسكري الأجنبي، بأسره والتفاصيل المتعلقة بتلك العملية التي تتم بالتشاور مع عدد من دول الجوار للجنوب الليبي، كالسودان وتشاد والنيجر، كما تضمنت المداولات سبل حل المليشيات المسلحة وتوحيد المؤسسات الليبية.

وأوضح أن الأمين العام أكد في حديثه مع أعضاء اللجنة على الأهمية التي توليها الجامعة للشأن الليبي مثنياً في هذا الإطار على عمل اللجنة العسكرية وانجازاتها المتمثلة في وقف إطلاق النار والاتفاق على فتح الطريق الساحلي وكذلك خطة إخراج القوات العسكرية الأجنبية من ليبيا.

وأشار إلى أن اخلاء الأراضي الليبية، من التواجد العسكري الأجنبي يعد ضرورة حيوية لأمن ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها وكذلك أمن دول الجوار الأخرى.

من جهة أخرى، أكد الأمين العام على أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، مع توفير السبل الكفيلة بنجاحها، عبر وضع القواعد المنظمة والآليات التنفيذية، باعتبار ذلك بمثابة توطئة لتولي سلطة منتخبة بارادة الليبيين.

كما أكد أبو الغيط أن الجامعة العربية ستقدم كافة سبل الدعم السياسي والفني المطلوب للدولة الليبية خلال الفترة المقبلة سواء في المجالات المتعلقة بالانتخابات أو سرعة الارتقاء بالنواحي التنموية وتوحيد المؤسسات ودعم جهود الدولة الليبية في عبور تلك المرحلة الحساسة من تاريخها.