أنقرة (زمان التركية) – أعلنت شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية (بوتاش) رفع تسعيرة الغاز الطبيعي للوحدات الصناعية بنحو 48 في المئة وتسعيرة الغاز الطبيعي المستخدم لإنتاج الكهرباء بنحو 46 في المئة.

من جهة أخرى أعلنت الشركة تثبيت أسعار الغاز الطبيعي للوحدات السكنية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بينما سترفع الشركة

وأوضحت الشركة أن سعر الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي يتم تطبيقه على شركات توزيع الغاز فيما يخص الوحدات السكنية سيظل بسعر 1488 ليرة خلال الشهر الجاري.

فيما سيشهد الشهر الجاري زيادة بنحو 48 في المئة في سعر الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي للمستهلك الحر الذي يزيد استهلاكه السنوي عن 300 ألف متر مكعب مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم ليسجل 3 آلاف و500 ليرة.

وسيرتفع أيضا سعر الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، الذي يستهلكه تجمع مستهلكين أو المناطق الصناعية المنظمة، بنحو 48 في المئة ليسجل 3 آلاف و482 ليرة.

وستطال الزيادة أيضا الغاز الطبيعي المستهلك في محطات إنتاج الكهرباء، حيث سيرتع سعر الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المستخدم في هذه المحطات بنحو 46 في المئة ليسجل 4 آلاف ليرة.

ومن المنتظر أن تشهد أسعار الغاز النفطي المسال زيادة بنحو 48 قرشا خلال الشهر الجاري وذلك بعدما ارتفعت بنحو 93 قرشا خلال الشهر الماضي، حيث سيتم تحديد السعر النهائي خلال اليوم.

هذا وستنعكس الزيادة على أسعار المضخات اعتبارا من منتصف هذه الليلة.