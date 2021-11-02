أنقرة (زمان التركية) – طالب مصطفى دستيجي رئيس حزب الاتحاد الكبير، عضو تحالف الجمهور الحاكم في تركيا، بعدم تحميلهم مسئولية أخطاء حكومة حزب العدالة والتنمية.

خلال لقاء جمعه مع رؤساء الأحياء وممثلي منظمات المجتمع المدني، في بلدة باشيكالا التابعة لمدينة كوجالي شمال غرب تركيا، انتقد دستيجي تحميلهم مسؤولية أخطاء الحكومة باعتبارهم شركاء لها في التحالف الحاكم الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

دستيجي دافع عن حزبه القومي ذي الطابع الإسلامي القريب في توجهاته من حزب الحركة القومية، قائلا: “نحن جزء من تحالف، ويتم تحميل الجميع مسؤولية القرارات المتخذة. لا يوجد شيء كهذا في السياسة. نحن جزء من تحالف الجمهور، لكننا لسنا جزء من الحكومة”.

وأضاف دستيجي أن حزب الاتحاد الكبير يدعم الإجراءات الصائبة للحكومة غير أنهم في الوقت نفسه يكافحون لإصلاح خطواتها غير الصائبة. مفيدا أنهم قدموا مقترحات وقاموا بتذكير الحكومة عدة مرات لتحقيق هذه المقترحات.

مصطفى دستيجي، قال: “هل يتم إجراء إصلاحات؟ نعم، لكن هل يتم إصلاح كل شيء؟ لا. نحن نبذل قصارى جهدنا، لأنها دولتنا وشعبنا. نحن نمارس السياسة لخدمة الشعب ومن يخدم شعبه ينال رضا الله عز وجل”.