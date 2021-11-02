أنقرة (زمان التركية) – ارتفع بشكل قياسي، وفق بيانات رسمية، عدد مواطني تركيا الذين تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في هولندا خلال هذا العام.

وفقًا لبيانات دائرة الهجرة والمواطنة الهولندية، وصل عدد المواطنين الأتراك المتقدمين للحصول على اللجوء هذا العام إلى 2250.

وأوضحت البيانات أن عدد الأتراك طالبي اللجوء إلى هولندا، كان 1300 شخص فقط منذ عام 2018، وحتى 2020، وبالتالي شهد زيادة مفرطة خلال هذا العام.

أشارت دائرة الهجرة والمواطنة الهولندية إلى أن عدد المواطنين الأتراك المتقدمين للحصول على اللجوء في هولندا يتزايد باطراد.

ويشكل الأتراك أكبر فئة من اللاجئين في هولندا بعد القادمين من سوريا وأفغانستان.

وبحسب الأرقام الرسمية، يشكل المهاجرون من أصل تركي أكبر مجموعة عرقية في هولندا البالغ عدد سكانها 17 مليون نسمة. هناك ما مجموعه 427 ألفًا و 562 مواطنًا تركيًا، باستثناء أولئك الذين يختارون الجنسية الهولندية.

وقال مارتين فان دير ليندن، من مجلس اللاجئين الهولندي، إن الطلبات التي تباطأت خلال فترة وباء الفيروس التاجي زادت مرة أخرى.

أغلب المتقدمين بطلبات لجوء من تركيا إلى هولندا، يفرون من القمع السياسي والملاحقات الأمنية في تركيا.

ووفقًا للخبير الهولندي، فإنه في حين أن أولئك الذين تقدموا بطلبات لجوء في دول الاتحاد الأوروبي بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 كانوا في الأساس أعضاء في حركة الخدمة، لا تزال الطلبات ترد من شرائح مختلفة، بما في ذلك الأكراد وجماعات المعارضة.