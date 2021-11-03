أنقرة (زمان التركية)ــ ارتفع معدل التضخم النقدي في تركيا بنسبة 2.39 في المائة خلال شهر أكتوبر، وفق بيانات رسمية، وأصبح معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا 19.89 في المائة، وسجلت331 سلعة زيادة في الأسعار.

وفق هيئة الإحصاء التركية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 2.39٪ في أكتوبر، كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين (D-PPI) بنسبة 5.24٪ على أساس شهري. بلغ معدل التضخم النقدي السنوي 19.89٪ في أسعار المستهلك و46.31٪ في أسعار المنتجين المحليين.

أعلى زيادة في الأطعمة والمشروبات الغازية

من حيث مجموعات الإنفاق الرئيسية، في أكتوبر كانت المجموعات التي سجلت أعلى زيادة شهرية هي الملابس والأحذية بنسبة 7.56 في المائة، والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 5.97 في المائة والنقل بنسبة 2.43 في المائة على التوالي.

وكانت المجموعات الرئيسية التي أظهرت أقل زيادة شهرية في أكتوبر هي التعليم بنسبة 0.17 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة 0.51 في المائة، والتواصل بنفس المعدل.

على الصعيد السنوي سجلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية زيادة بنسبة 27.41 في المائة. تليها المطاعم والفنادق بنسبة 25.23 في المائة والسلع المنزلية بنسبة 23.03 في المائة.

وفي شهر أكتوبر ارتفع متوسط ​​سعر 331 سلعة، بينما انخفض متوسط ​​سعر 46 سلعة من 415 سلعة، وظل متوسط ​​سعر 38 سلعة دون تغيير.

وبحسب متوسطات الـ 12 شهرًا، كانت أعلى زيادة بنسبة 19.7 في المائة في منطقة “ملاطية، إيلازيج، بينجول، تونجلي”.

وفقًا للبيانات، بالنظر إلى متوسطات الـ 12 شهرًا اعتبارًا من أكتوبر، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 17.09 في المائة وزادت أسعار المنتجين المحليين بنسبة 36.2 في المائة.

وبلغت التغييرات السنوية في القطاعات الأربعة للصناعة في أكتوبر 32.25 في المائة في التعدين واستغلال المحاجر، و45.94 في المائة في التصنيع، و 53.37 في المائة في إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز، و 32.4 في المائة في إمدادات المياه.

بالنظر إلى التغيرات الشهرية لهذه المجموعات، كان هناك زيادة بنسبة 4.5 في المائة في التعدين واستغلال المحاجر، وزيادة التصنيع بنسبة 5.37 في المائة، وزيادة إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بنسبة 4.61 في المائة، وزيادة إمدادات المياه بنسبة 2.01 في المائة.