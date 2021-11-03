أنقرة (زمان التركية) – ترفض السلطات في تركيا الإفراج عن معتقل يدعى آيدين دايارمينجي، مصاب بالسرطان، رغم انتهاء مدة محكوميته.

دايارمينجي مريض سرطان القولون، اعتقل في ولاية هكاري يوم 20 أبريل 2013 بتهمة “العضوية في منظمة إرهابية”.

ورغم مرور 5 أشهر على انتهاء مدة عقوبته البالغة 9 سنوات ونصف، لا يزال دايارمينجي، في السجن حتى اليوم.

إدارة السجن زعمت أنه لم يتم الإفراج عن “دايارمينجي” لأنه لم يكن حسن السلوك في السجن.

وكان دايارمينجي تقدم في وقت سابق بطلب إلى معهد الطب الشرعي للإفراج عنه دون فائدة.

طالبت أسرة المعتقل المريض السلطات بالإفراج عنه في أسرع وقت ممكن، بسبب ظروف مرضه وإنتهاء مدة عقوبته.

وصرحت سعدت دايارمينجي أن زوجها يعاني من أمراض السكري وضغط الدم والكوليسترول بالإضافة إلى سرطان القولون، مضيفة أنها تقدمت عدة مرات إلى المؤسسات ذات الصلة بطلبات للإفراج عن زوجها، ولم يفرج عنه رغم انتهاء مدة عقوبته.

يذكر أن مئات الأشخاص حول العالم، نظموا مؤخرًا مظاهرات متزامنة في 9 مدن أوروبية للضغط على الحكومة التركية من أجل الإفراج عن السجناء المرضى في السجون.

بحسب آخر تقرير أصدرته جمعية حقوق الإنسان في 31 مارس 2020، هناك ما مجموعه 1564 مسجونا مريضا، في السجون التركية، 590 منهم حالتهم خطرة.