أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي المختص بالشأن الاقتصادي، كريغ ميلو، في مقال تحليلي لأداء الاقتصاد التركي إن المستثمرين الأجانب ينتظرون رحيل أردوغان عن الحكم للاستثمار في تركيا من جديد.

وفي مقاله بموقع (بارونز) الاقتصادي، بعنوان “الأسواق التركية قد تربح في مرحلة ما بعد أردوغان” أشار ميلو إلى صمود الاقتصاد التركي رغم الإدارة السيئة له وتزايد احتمالية خسارة أردوغان للانتخابات المقبلة.

وخلال المقال الذي تضمن أراء العديد من المستثمرين أكد ميلو أن السوق التركي قد يشهد تدفقا للمستثمرين الأجانب في حال فوز المعارضة بالانتخابات وأن الأسواق التركية رخيصة ومجدية بالنسبة للمستثمرين الأجانب غير أن المستثمرين ينتظرون رحيل أردوغان.

هذا وأوضح ميلو أن الاقتصاد التركي أشبه بحصان مسن مخضرم يمتطيه راعي أبقار ثمل، أضاف قائلا: “الرئيس البالغ من العمر 67 عاما قد يفقد هيمنته بعد حكم دام 18 عاما. تمسكه بالسرج -كرسي الحكم- قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر”.

يقترب معدل التضخم النقدي في تركيا من 20 بالمئة، ويقول الاقتصاديون إن الرئيس أردوغان يتبع نهجًا اقتصاديا غير مألوف يصعب معه وجود استقرار في الاقتصاد التركي.