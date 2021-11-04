أنقرة (زمان التركية) – سخر البرلماني التركي المعارض جارو بايلان، من الموازنة المخصصة لوكالة الفضاء التركية.

البرلماني جارو بايلان نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لشؤون الاقتصاد، قرر في خطوة ساخرة منه، تقديم لعبة على شكل مركبة فضاء إلى وزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى فارانك.

البرلماني قال تعليقا على محدودية موازنة وكالة الفضاء التركية: “يمكنك شراء زجاج أمامي لتلك المركبة باستخدام الست ملايين دولار. وبالأخذ في عين الاعتبار أنك لن تستطيع الذهاب إلى الفضاء بهذه الموازنة، فأريد أن أهديك لعبة المركبة الفضائية تلك. ضعها على مكتبك وألعب بها”.

وتضمنت الموازنة المقترحة على البرلمان لوزارة الصناعة والتكنولوجيا تخصيص موازنة بقيمة 6 مليون دولار إلى وكالة الفضاء.

خطط سفر إلى الفضاء بمليارات الدولارات

وأشار بايلان إلى تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن إرسال رحلات تركية إلى الفضاء بحلول عام 2023، قائلا: “وكالة ناسا لديها موازنة بعشرات المليارات من الدولار. وتستخدمها في الذهاب إلى القمر. الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، لديها برامج خاصة بالفضاء مخصص له مليارات الدولارات. ويخططون للذهاب إلى الفضاء”.

بايلان قال منتقدا إن الدولة التي يحصل مواطنيها على رواتب بخسة تعجلهم عاجزين عن الصعود على متن البواخر المتجهة إلى جزر الأميرات لا يمكنها الذهاب إلى الفضاء.

واصل البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي انتقاداته، قائلا: “الدولة التي تعجز عن إخماد الحرائق لا يمكنها الذهاب إلى الفضاء. اشتروا طائرات إخماد حرائق أولا”.