أنقرة (زمان التركية) – أثيرت مزاعم عن نقل بطاريات، منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400، إلى قاعدة إنجرليك الجوية، التي تستخدمها القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو.

موقع سكاي نيوز البريطاني، نشرا خبرا قال فيه إن تركيا، قامت بنقل بطاريات منظومة S-400 إلى قاعدة إنجرليك، التي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا تداول معلومات نقل بطاريات المنظومة الروسية إلى قاعدة إنجرليك.

من جهتها كذبت وزارة الدفاع التركية صحة الادعاءات، مفيدة أنها عارية تماما من الصحة، وأكدت في بيان أن الأخبار المتداولة في بعض المواقع الالكترونية، كاذبة.