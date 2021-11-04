أنقرة (زمان التركية) – تظهر الولايات المتحدة الأمريكية، يوما بعد يوم إصرارها على التعاون العسكري مع اليونان، رغم عدم ارتياح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لذلك.

على الرغم من أن الرئيس رجب طيب أردوغان نقل انزعاج أنقرة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة قادة مجموعة العشرين في روما، إلا أن الإدارة الأمريكية تصر على توسيع التعاون العسكري مع اليونان.

وتعتبر التدريبات العسكرية المشتركة بين القوات العسكرية الأمريكية واليونانية، حيث تعيش الأقلية التركية في تراقيا الغربية، أبرز العلامات على ذلك.

سترسل الإدارة الأمريكية شحنة عسكرية واسعة النطاق إلى ميناء ألكساندروبولي اليوناني في الأسابيع المقبلة.

من جهتها تشعر أنقرة بقلق كبير بسبب أن عددًا كبيرًا من طائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار والمدفعية والدبابات والأسلحة الثقيلة سيتم تسليمها إلى اليونان.

وفي أكتوبر، جددت اليونان ووسعت اتفاقية التعاون الدفاعي التي وقعتها مع الولايات المتحدة في عام 1990. ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين اليونان بأنها “حليف قوي وموثوق”، وقال إن “اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع اليونان ستسهم في الأمن والاستقرار في شرق البحر المتوسط ​​وما وراءه”.

ووفقًا لاتفاقية التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة واليونان، تسمح اليونان بنشر المزيد من القوات الأمريكية في القواعد الأمريكية في بلادها، وخاصة قاعدة ألكساندروبولي على الحدود التركية وقاعدة سودا بجزيرة كريت.

وبموجب الاتفاقية، يمكن للولايات المتحدة، التي لها الحق في الوصول إلى القواعد العسكرية اليونانية، توسيع المناطق التي ستمارس فيها التمارين في اليونان.