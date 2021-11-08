أنقرة (زمان التركية) – قالت برفين بلولدان، الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، ذي الغالبية الكردية، إن حزبهم تأسس ليكون جزءًا من السلطة الحاكمة في تركيا.

تصريحات برفين بولدان جاءت خلال مؤتمر شعبي لحزبها في مدينة تكيرداغ التركية.

وخلال تعليقها على الدعوى القضائية المرفوعة من أجل حل حزب الشعوب الديمقراطي، استهانت بولدان بهذا الإجراء، قائلة: “أي دعوى إغلاق أصدقائي الأعزاء؟! نحن قادمون لنكون جزءًا من الحكومة”.

وأضافت بولدان: “نحن قادمون لحكم هذا البلد. نحن قادمون لنكون جزءًا من السلطة. ما زلتم تتحدثون عن إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي. أولئك الذين يريدون إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي يجب أن يأتوا ويطالعا هذه الساحات. همهم هو منع حزب الشعوب الديمقراطي”.

وأشارت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية التي تولت السلطة قبل نحو 20 عامًا تركت حطامًا كبيرًا، لكنها وصلت الآن إلى نهاية الطريق.

وفي سياق منفصل، أكدت بولدان أن الميزانية التي ستعتمدها الحكومة ليست ميزانية الشعب، بل هي ميزانية القصر وأنصار القصر.

تابعت برفين بولدان: “بالطبع هناك شعب شريف سيخرج في الانتخابات ضد من يرمي أكياس الشاي على رؤوس المواطنين” في إشارة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.