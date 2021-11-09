أنقرة (زمان التركية) – فرضت ألمانيا قيودا جديدة على مواطني تركيا الراغبين في السفر إليها؛ في حين تنتظر أنقرة السماح بانتقال الأتراك بحرية داخل دول الاتحاد الأوروبي.

سفارة ألمانيا في أنقرة أوضحت الشروط الجديدة للتأشيرة التي وضعتها وزارة الخارجية الألمانية، حيث تضمنت قواعد جديدة زادت من صعوبة الحصول على تأشيرتها.

سيقدم الراغبون في الحصول على التأشيرة بصماتهم إلى أحد ثمانية مراكز Idata مختلفة تتولى إجراءات التأشيرة القانونية. وبات إلزاميا تقديم الشخص بنفسه طلب الحصول على تأشيرة.

ولن يتوجب على الأشخاص الذين قدموا طلب الحصول على تأشيرة ومنحوا بصماتهم خلال 59 شهرا الأخيرة تقديم طلب الحصول على التأشيرة بأنفسهم، بل سيصبح بإمكانهم منح توكيلات إلى أشخاص آخرين للقيام بهذا الإجراء.

أدرجت السلطات الألمانية شرط “الضرورة الملحّة”، الذي أطلقته خلال جائحة كورونا، ضمن الشروط الأساسية للتأشيرة المقدمة إلى مواطني تركيا.

وبموجب هذا الشرط سيتم منح التأشيرات إلى الأشخاص الحاصلين على اللقاحات المعترف بها داخل الاتحاد الأوروبي في حال الأوضاع الطارئة (ولادة، وفاة، سفر بغرض العمل)

وسيكون بالإمكان منح التأشيرة إلى الأشخاص غير الملقحين في حال إثباتهم وجود ضرورة ملحة شرط إجرائهم مسحة سلبية والخضوع للحجر الصحي فور دخول الأراضي الألمانية.

وفي حال غياب الضرورة الملحة سيتم منح التأشيرة إلى الأشخاص الحاصلين على اللقاحات فقط.

ولن يتم السماح للأشخاص الحاصلين على التأشيرة وغير الحاصلين على اللقاحات المطلوبة بالصعود على متن الطائرة المنطلقة من تركيا.

ويتوجب على المسافرين مليء وثيقة سفر قبيل التوجه على ألمانيا، كما يتوجب عليهم الحصول على وثيقة تعافي من كورونا أو الحصول على جرعتين من اللقاحات المعترف بها داخل الاتحاد الأوروبي.

ولا تزال السلطات الألمانية تفرض على غير الحاصلين على اللقاحات أو المتعافين حديثا من كورونا الخضوع للحجر الصحفي وإجراء مسحات، حيث يتوجب على مواطني تركيا غير الراغبين في الخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام إعادة إجراء مسحة أخرى في اليوم الخامس من وصولهم إلى ألمانيا وإظهار المسحة لنتيجة سلبية.

ولم يتم تحقيق التقدم المرجو فيما يخص ضمان انتقال مواطني تركيا بحرية داخل دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة وذلك على الرغم من انتقال مواطني تركيا إلى جواز السفر البيومتري وإعداد البنية التحتية لهذا.