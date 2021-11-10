أنقرة (زمان التركية) – رفضت جامعة تركية، طلب حزب معارض، الحصول على معلومات حول الشهادة الجامعية للرئيس رجب طيب أردوغان.

حزب التحرير الشعبي تقدم بطلب إلى جامعة مرمرة، للحصول على معلومات حول الشهادة الجامعية للرئيس أردوغان في 28 أبريل.

ورفضت الجامعة طلب الحزب، وردت قائلة: “بما أن معلومات طلابنا الخريجين تدخل في نطاق سرية البيانات الشخصية، فلا يتم مشاركتها مع أطراف ثالثة، حتى لو كانوا من الأقارب المقربين، دون علم وموافقة الخريج، لأنه يقع في نطاق سرية البيانات الشخصية”.

وأضافت الجامعة: “وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية، لم يتم منح الموافقة على الطلب”.

وكان مركز فيريل للدراسات ومقره ألمانيا توصل لحقائق تثبت تزوير شهادة أردوغان الجامعية، كخريج من كلية الاقتصاد.

يذكر أن المعارضة التركية تعتبر وجود أردوغان في منصب الرئيس غير شرعي، بسبب مزاعم عدم امتلاكه شهادة جامعية، وفق الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.