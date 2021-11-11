أنقرة (زمان التركية) – اتهم عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بالغطرسة، خلال لقائه الأخير مع رئيس حزب السعادة، تمل كارامولا أوغلو.

كارامولا أوغلو لم يجلس على المقعد المجاور للرئيس أردوغان، وظهر جالسا على أريكة مقابلة له، رغم أنه من المعتاد أن يجلس أردوغان وضيفه بجوار بعضهما البعض.

اعتبر نشطاء، تصرف أردوغان خلال اللقاء الثنائي الذي جمعه مع كارامولا أوغلو في القصر الرئاسي غير لائق ومتعالي.

الصحفي آدم دمير، المعروف بقربه من الطبقة المحافظة، قال على حسابه بموقع تويتر: “هل من الفضل أن تجعل ضيفك يجلس على الأريكة بينما المقعد التالي فارغ؟ ربما يوجد بروتوكول لهذا، لكن الشعب التركي يفسره بشكل مختلف. إنه لا يغفر للشخص الذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه (الأخ الأكبر).

كما علق الصحفي، متين جيهان، قائلا: “أردوغان لا ينظر حتى إلى وجه ضيفه. هناك كل شيء من الغطرسة والازدراء لدى أردوغان، لإذلال الضيف، ولهذا منعه من الجلوس على المقعد المجاور له”.

وأشار جيهان إلى عدم تمكن كارامولا أوغلو من إخفاء دهشته جراء ما فعله أردوغان.