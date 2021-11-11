أنقرة (زمان التركية) – واصلت الليرة التركية تراجعها أمام الدولار، وسجل الدولا اليوم الخميس 9.94 ليرة.

وبالأمس سجل الدولار أعلى مستوياته على الإطلاق في تركيا أمام الليرة بعدما بلغ 9.87 ليرة ليختتم تعاملات يوم أمس عند 9.84 ليرة.

وعقب هذا التراجع عاود الدولار الارتفاع من جديد في مستهل تعاملات اليوم.

هذا وسجل اليورو 11.42 ليرة، بينما ارتفعت جرام الذهب في مستهل تعاملات اليوم إلى مستوى 593 ليرة بعدما اختتم تعاملات يوم أمس عند مستوى 587 ليرة.

وخسرت الليرة أكثر من 20% من قيمتها هذا العام وجاء نصف هذا الهبوط منذ مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي عندما بدأ المركزي إعطاء إشارات تيسيرية على الرغم من ارتفاع التضخم إلى حوالي 20%.

وتسارعت وتيرة التراجع في قيمة الليرة بعد إعلان المركزي التركي خفض سعر الفائدة إلى 16 في المئة عوضا عن 18 في المئة نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتوقعت عدد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية أن يتجاوز سعر الدولار أمام الليرة حاجز العشر ليرات بنهاية العام الجاري، إذ مؤخرا رفع بنك زاد يونيكريديت، أحد أكبر البنوك في إيطاليا، توقعاته لسعر الدولار أمام الليرة بنهاية العام الجاري إلى 10.50 ليرة.